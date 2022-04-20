28 мирных жителей эвакуировались через гумкоридоры в Мариуполе

По одному из коридоров из двух домов, примыкающих к промзоне «Азовстали» в Мариуполе, смогли выбраться 28 мирных жителей, 7 из которых — дети. По данным «Известий», их будут эвакуировать в Новоазовск.

Жители узнали об открытии гуманитарных коридоров, слушая российское радио. Они признались, что боялись при выходе на улицу расстрела в спины украинскими националистами.

Ранее в этот же день корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин рассказал об открытых гуманитарных коридорах. По словам журналиста, первый гумкоридор открыт из промзоны от улицы Лермонтова до Подгорной. Второй действует с территории завода «Азовсталь» по Морскому бульвару, третий — из «Азовстали» по проспекту Победы. По четвертому можно выйти с территории завода по улице Виноградной, а пятый идет по улице Таганрогской, добавил Полторанин.

Около гуманитарных коридоров дежурят автобусы, на которых вывезут мирных жителей из зоны проведения специальной военной операции РФ по защите жителей Донбасса. Также на месте дежурят кареты скорой помощи, врачи могут оказать всю необходимую медицинскую помощь в случае необходимости.

19 апреля бойцы Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) и Вооруженных сил России организовали гуманитарные коридоры и вывели с территории «Азовстали» в Мариуполе более 140 человек. Тогда же мирные жители расположенных возле промзоны «Азовсталь» домов были освобождены военными ВС РФ. Российские военные спасли 120 человек, мариупольцы рассказали «Известиям» о постоянных обстрелах со стороны националистов.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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