Туристы с МКС не смогли вернуться на Землю из-за шторма в Атлантике

Популяризатор космонавтики, создатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров в среду, 20 апреля, рассказал о причинах переноса возвращения космических туристов первой частной миссии Ax-1 с Международной космической станции (МКС) на пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX.

По его словам, это связано с тем, что американские космонавты всегда приземляются на воду еще со времен лунных миссий «Аполлон», а в Атлантическом океане в настоящий момент качка.

«Спускаемые корабли от погоды не сильно зависят. Сильно зависит от нее работа спасательной команды на море. Поскольку корабли садятся на море, их нужно подбирать, погружать, доставать людей, если это качка, то это технически сложно, опасно, поэтому решили перенести», — рассказал специалист в интервью «Газете.Ru».

Американских астронавтов, по словам Егорова, извлекают из спускаемого корабля только после приземления на морскую баржу.

19 апреля компания NASA сообщила о невозможности провести расстыковку Axiom Mission 1 c МКС из-за «неблагоприятных погодных условий».

9 апреля NASA рассказали об успешной состыковке с МКС первого в истории космонавтики экипажа из четырех космических туристов на пилотируемом корабле Crew Dragon. В состав вошли опытный 63-летний командир, бывший астронавт NASA, а ныне — сотрудник организующей данный полет аэрокосмической компании Axiom Майкл Лопес-Алегриа, а также 72-летний американский предприниматель Ларри Коннор, 52-летний канадский инвестор Марк Пати и 64-летний израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. Они должны были провести на орбите десять дней, в том числе восемь дней на МКС, работая совместно с членами экипажа, постоянно находящимися на станции.

Запуск полностью коммерческого экипажа был осуществлен согласно контракту с компанией Axiom. Ракета-носитель Falcon 9 в рамках миссии Axiom-1 стартовала 8 апреля с комплекса 39А на космодроме Канаверал во Флориде.

В феврале сообщалось, что компания Virgin Galactic Holdings открывает продажу билетов на суборбитальные полеты. Космических туристов компания начнет отправлять в конце 2022 года. На первом этапе на орбите побывает 1 тыс. человек, затем масштаб будет увеличен. Продолжительность каждого полета составит 90 минут. Путевка обойдется в $450 тыс., дополнительные $150 тыс. нужно будет отдать в качестве депозита.