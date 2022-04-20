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Гаглоев заявил о желании Цхинвала усилить российское военное присутствие

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Кандидат в президенты Южной Осетии, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев в среду, 20 апреля, заявил о заинтересованности республики в усилении военного присутствия России в стране.

«Южная Осетия может войти в состав РФ только как отдельный субъект»
Президент республики Анатолий Бибилов — о присоединении к России, возможной реакции Грузии и втором туре выборов

«Да, заинтересованы. Поскольку военное присутствие РФ на территории Южной Осетии — это залог нашего выживания как народа, как государства», — подчеркнул он в беседе с «РИА Новости».

В воскресенье, 10 апреля, в Южной Осетии прошли выборы президента республики. Выборы признаны состоявшимися, явка составила 74,28%. Нарушений во время выборов не выявлено, сообщил член ЦИК РФ Константин Мазуревский. Лидером первого тура стал Гаглоев, обогнавший действующего президента Анатолия Бибилова на 3,5%.

28 апреля состоится второй тур, так как ни один из кандидатов не набрал 50% плюс один голос, необходимые для победы в первом этапе.

30 марта Бибилов заявил, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, объединение с РФ является стратегической целью Южной Осетии. Тогда же пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева сказала, что, вероятно, референдум пройдет после президентских выборов в Южной Осетии.

В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы — Цхинвала. Россия, защищая жителей республики, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. В августе того же года Россия признала независимость этой республики, а также Абхазии. Помимо РФ ее независимость признают Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия.

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