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В ГД раскритиковали требование Зеленского признать РФ спонсором терроризма

Депутат Гаджиев назвал требование Зеленского признать РФ спонсором терроризма выходящим за рамки здравого смысла
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Требование президента Украины Владимира Зеленского признать Россию страной, спонсирующей терроризм, выходит за рамки здравого смысла. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев.

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«Требование Зеленского признать Россию страной, спонсирующей терроризм, выходит за рамки здравого смысла, как и многие заявления Киева. Даже глава Белого дома Джо Байден не спешит с ответом на подобную просьбу своего украинского «друга». Оно и понятно, если вспомнить, кто финансировал и поставлял оружие боевикам на нашем Северном Кавказе или террористам на Ближнем Востоке. Всё это делали страны Запада во главе с США. Поэтому неудивительно, что Байден не хочет в лишний раз поднимать эту тему», — подчеркнул он.

Депутат отметил, что обвинять в этом Россию, по меньшей мере, кощунственно. Гаджиев указал на то, что РФ всегда занимала непримиримую принципиальную позицию в отношении терроризма и экстремизма.

«Мы боролись и будем продолжать бороться против этого зла», — заключил политик.

15 апреля Зеленский попросил главу Белого дома признать Россию страной, спонсирующей терроризм. Как отметила газета The Washington Post, с таким призывом украинский лидер выступил во время недавнего телефонного разговора с Байденом.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс, в свою очередь, заявил, что Штаты изучают возможность включения РФ в список «пособников террористов». По данным неназванного источника телеканала CNN, в администрации рассматривают возможность включения России в соответствующий список в качестве «инструмента для привлечения РФ к ответственности» за ситуацию вокруг Украины.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что заявления о возможном признании РФ государством — спонсором терроризма — это пропагандистский ход.

В декабре 2021 года сенатор-республиканец Джим Риш также предложил объявить Россию «спонсором терроризма» и направить киевским властям $450 млн, которые должны пойти на поддержку вооруженных сил Украины в 2022 году.

Ярлык «страна — спонсор терроризма» может быть применен к любой стране, которая «неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма», согласно информационному бюллетеню Государственного департамента. В настоящее время в списке находятся четыре страны: Северная Корея, Куба, Иран и Сирия. Судан был исключен из списка в 2020 году.

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