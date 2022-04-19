В ГД раскритиковали требование Зеленского признать РФ спонсором терроризма

Требование президента Украины Владимира Зеленского признать Россию страной, спонсирующей терроризм, выходит за рамки здравого смысла. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев.

«Требование Зеленского признать Россию страной, спонсирующей терроризм, выходит за рамки здравого смысла, как и многие заявления Киева. Даже глава Белого дома Джо Байден не спешит с ответом на подобную просьбу своего украинского «друга». Оно и понятно, если вспомнить, кто финансировал и поставлял оружие боевикам на нашем Северном Кавказе или террористам на Ближнем Востоке. Всё это делали страны Запада во главе с США. Поэтому неудивительно, что Байден не хочет в лишний раз поднимать эту тему», — подчеркнул он.

Депутат отметил, что обвинять в этом Россию, по меньшей мере, кощунственно. Гаджиев указал на то, что РФ всегда занимала непримиримую принципиальную позицию в отношении терроризма и экстремизма.

«Мы боролись и будем продолжать бороться против этого зла», — заключил политик.

15 апреля Зеленский попросил главу Белого дома признать Россию страной, спонсирующей терроризм. Как отметила газета The Washington Post, с таким призывом украинский лидер выступил во время недавнего телефонного разговора с Байденом.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс, в свою очередь, заявил, что Штаты изучают возможность включения РФ в список «пособников террористов». По данным неназванного источника телеканала CNN, в администрации рассматривают возможность включения России в соответствующий список в качестве «инструмента для привлечения РФ к ответственности» за ситуацию вокруг Украины.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что заявления о возможном признании РФ государством — спонсором терроризма — это пропагандистский ход.

В декабре 2021 года сенатор-республиканец Джим Риш также предложил объявить Россию «спонсором терроризма» и направить киевским властям $450 млн, которые должны пойти на поддержку вооруженных сил Украины в 2022 году.

Ярлык «страна — спонсор терроризма» может быть применен к любой стране, которая «неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма», согласно информационному бюллетеню Государственного департамента. В настоящее время в списке находятся четыре страны: Северная Корея, Куба, Иран и Сирия. Судан был исключен из списка в 2020 году.