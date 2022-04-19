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Путин обсудит с Пашиняном вопросы безопасности в Нагорном Карабахе

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Президент РФ Владимир Путин во вторник, 19 апреля, заявил, что обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопросы безопасности в Нагорном Карабахе.

«Разумеется, в центре нашего внимания будут и вопросы безопасности, в том числе связанные с [Нагорным] Карабахом. Проблем остается много, согласен с вами», — заявил Путин в начале встречи с премьер-министром Армении.

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Кроме того, глава государства отметил, что находится с Пашиняном в постоянном контакте.

«Каждую неделю, каждые 10 дней точно говорим по телефону, да и встречи регулярные, несмотря на пандемийный период», — рассказал президент РФ.

Встреча президента России и премьер-министра Армении началась ранее в этот день. Переговоры проходят в Ново-Огарево Московской области.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что политики обсудят ход реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. Кроме того, стороны планируют поговорить об актуальных вопросах дальнейшего развития российско-армянских отношений стратегического партнерства и союзничества.

9 апреля политики провели телефонные переговоры. В ходе беседы с Путиным Пашинян рассказал о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе.

7 апреля Пашинян и Алиев условились до конца апреля создать комиссию по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Также лидеры двух стран поручили главам МИД республик начать подготовку к мирным переговорам.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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