Прямой эфир

Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге 18 апреля на 85-м году жизни после продолжительной болезни скончалась актриса Людмила Елисеева. Она известна по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». О кончине рассказали представители театра «Балтийский дом».

Связующий поколений: одна комедия и пламенная страсть Леонида Хейфеца
Каким мы запомним выдающего театрального режиссера

«Театр-фестиваль «Балтийский дом» с прискорбием сообщает: 18 апреля на 85-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Людмила Михайловна Елиссева. Приносим искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам актрисы», — говорится в сообщении на сайте культурного учреждения.

О месте и времени проведения прощальной церемонии будет объявлено позже.

Людмила Елисеева стала известной в 1990-х годах благодаря фильмам и сериалам «Сестры», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны» и др. Последней работой стала роль в сериале «Отличница» 2017 года.

Накануне, 18 апреля, в возрасте 87 лет скончался режиссер, народный артист России Леонид Хейфец. Еще 15 апреля он выписался из больницы и был в бодром расположении духа. Однако уже в понедельник его состояние резко ухудшилось.

Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске. В 1956 году окончил Минский политехнический институт (сейчас Белорусский национальный технический университет). В 1963 году окончил ГИТИС.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022