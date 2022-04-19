Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей»

В Санкт-Петербурге 18 апреля на 85-м году жизни после продолжительной болезни скончалась актриса Людмила Елисеева. Она известна по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». О кончине рассказали представители театра «Балтийский дом».

«Театр-фестиваль «Балтийский дом» с прискорбием сообщает: 18 апреля на 85-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Людмила Михайловна Елиссева. Приносим искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам актрисы», — говорится в сообщении на сайте культурного учреждения.

О месте и времени проведения прощальной церемонии будет объявлено позже.

Людмила Елисеева стала известной в 1990-х годах благодаря фильмам и сериалам «Сестры», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны» и др. Последней работой стала роль в сериале «Отличница» 2017 года.

Накануне, 18 апреля, в возрасте 87 лет скончался режиссер, народный артист России Леонид Хейфец. Еще 15 апреля он выписался из больницы и был в бодром расположении духа. Однако уже в понедельник его состояние резко ухудшилось.

Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске. В 1956 году окончил Минский политехнический институт (сейчас Белорусский национальный технический университет). В 1963 году окончил ГИТИС.