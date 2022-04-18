Актриса Прокофьева назвала Хейфеца выдающимся режиссером

Актриса Ольга Прокофьева, известная по роли Жанны Аркадьевны в сериале «Моя прекрасная няня», назвала Леонида Хейфеца выдающимся режиссером. Он скончался 18 апреля в возрасте 87 лет.

«Я люблю его, нежно отношусь. Он мудрейший человек. В последние годы он ставил только то, что его душа хотела. Это было так здорово, прекрасные работы с ним. Он щедр на комплименты, от этого всегда очень приятно. Он был педагог и режиссер в самом высоком смысле слова», — рассказала Прокофьева, добавив, что 15 апреля Хейфец выписался из больницы и актеры были рады этому событию.

Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске. В 1956 году окончил Минский политехнический институт (сейчас Белорусский национальный технический университет). В 1963 году — ГИТИС.

Режиссер прославился многочисленными театральными постановками, наиболее известными из которых стали «Рудин» Ивана Тургенева (1970), «Обрыв» Ивана Гончарова (1973), «Вишневый сад» Антона Чехова (1976), «Доходное место» Александра Островского (1978).

Также Хейфец занимался педагогической деятельностью, в 1971–1980 годах преподавал в Высшем театральном училище имени Михаила Щепкина, затем — в Театральном институте имени Бориса Щукина. Кроме того, являлся профессором кафедры режиссуры драмы, художественным руководителем мастерской ГИТИСа.

В 1983 году режиссер получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, а в 1993-м — народного артиста России. Кроме того, он является лауреатом Государственной премии РСФСР в области театрального искусства (1991).