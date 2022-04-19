Вылов рыбы ограничат в Ростовской области с 20 апреля

Ловлю рыбы ограничат в Ростовской области с 20 апреля в связи с нерестом. Сроки запрета отдельно определены для каждого водоема.

До 1 июня нельзя рыбачить на реке Дон, включая ее рукава, притоки и протоки. С 1 мая будет введен ограничение на ловлю рыбы в Цимлянском водохранилище, он будет действовать до 1 июня. В Минсельхозе РФ отметили, что запрет не распространяется на ловлю рыбы удочкой с берега.

Чуть раньше, с 25 апреля, на Цимлянском водохранилище запретят рыбалку у железнодорожной станции Ложки до устья реки Иловля. Об этом пишет RostovGazeta.

Отмечается, что с 1 по 30 апреля в регионе запрещен вылов кефали.

Ранее сообщалось, что с 20 апреля введут нерестовый запрет на рыбалку в Новосибирской области. Лов рыбы допустим только с берега и одной удочкой. Ограничения будут действовать на реке Обь со всеми притоками.