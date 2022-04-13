Рыбалку ограничат в Новосибирской области с 20 апреля

В Новосибирской области с 20 апреля введут нерестовый запрет на рыбалку. Лов рыбы разрешен только с берега и одной удочкой.

Ограничения будут действовать на реке Обь со всеми притоками. Специалисты объясняют, что в весенний период рыба отправляется на нерест. Ограничения рыбалки будут действовать в разные даты для различных участков водоемов. Об этом сообщает VN.ru.

На основной части Оби с притоками и полойными озерами, а также на притоках реки Иртыш нерестовый запрет действует с 20 апреля по 20 мая. На Обском водохранилище ловить рыбу запрещено с 25 апреля по 10 июня. На реке Обь от устья нижнего подходного канала до деревни М.Кривощеково ограничение будет введено с 20 мая по 15 июня. Аналогичный срок запрета предусмотрен в районе населенных пунктов Почта, Белоярка, Ташара и Вятский Камешек.

Ловить рыбу разрешено только с берега и одной удочкой. При использовании спиннинга допустимо использование не более двух крючков. Норма вылова составляет не более 10 кг рыбы на одного рыбака в сутки, однако разрешается оставить один экземпляр рыбы, если его вес превышает 10 кг.

Следить за порядком на водоемах будут специалисты по охране биологических ресурсов совместно с полицейскими и казаками. В случае нарушения рыбакам грозит штраф и конфискация лодок с орудиями лова.