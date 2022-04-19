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Шойгу заявил о внедрении ВС РФ новых способов ведения боевых действий

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Вооруженные силы Российской Федерации в ближайшее время внедрят новые способы ведения боевых действий. Такое заявление во вторник, 19 апреля, сделал министр обороны Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

Спецоперация в Донбассе 19 апреля. Текстовая трансляция
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«Внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства», — сообщил глава Министерства обороны РФ.

Вместе с тем Шойгу отметил, что российские военные в рамках спецоперации по защите Донбасса выполняют все задачи, поставленные президентом страны Владимиром Путиным.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 19 апреля заявил о начале следующей фазы спецоперации РФ по защите Донбасса, в ходе нее будут использоваться традиционные вооружения. По словам дипломата, возможность применения Россией ядерного оружия в ходе спецоперации не рассматривается.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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