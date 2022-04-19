Шойгу заявил о внедрении ВС РФ новых способов ведения боевых действий

Вооруженные силы Российской Федерации в ближайшее время внедрят новые способы ведения боевых действий. Такое заявление во вторник, 19 апреля, сделал министр обороны Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

«Внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства», — сообщил глава Министерства обороны РФ.

Вместе с тем Шойгу отметил, что российские военные в рамках спецоперации по защите Донбасса выполняют все задачи, поставленные президентом страны Владимиром Путиным.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 19 апреля заявил о начале следующей фазы спецоперации РФ по защите Донбасса, в ходе нее будут использоваться традиционные вооружения. По словам дипломата, возможность применения Россией ядерного оружия в ходе спецоперации не рассматривается.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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