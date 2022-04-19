Минпросвещения РФ дополнит учебники по истории событиями спецоперации в Донбассе
Минпросвещения РФ дополнит учебники по истории событиями спецоперации России по защите Донбасса. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил глава министерства Сергей Кравцов на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила — в правде!» в Музее Победы.
«Конечно, дополним учебники истории, программы по истории теми событиями, которые происходят сейчас, в том числе событиями, которые связаны со спецоперацией», — заявил он.
Ранее в этот день Кравцов заявил, что Минпросвещения введет изучение истории в российских школах с первого класса. Позже министр уточнил, что отдельных уроков истории вводить не планируется, ее будут изучать в рамках других предметов.
Кроме того, с 1 сентября следующего учебного года исполнение гимна в начале учебной недели будет проводиться в каждой школе РФ.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу, отметил важность изучения отечественной истории. Он подчеркнул, что семилетние дети интересуются тем же, что и взрослые, и Минпросвещения уполномочено принимать такие решения.
19 апреля президент РФ Владимир Путин во время приветственного слова участникам школьного исторического форума «Сила в правде!» отметил, что глубокое знание своей истории позволяет делать верные выводы из прошлого. Также он обратил внимание на важность стремления молодежи учиться, развиваться и вносить свой вклад в защиту исторической правды.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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