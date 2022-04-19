Набиуллина оценила идею целевой эмиссии денежных средств

Банк России скептически относится к целевой эмиссии денежных средств и готов разъяснить свою позицию в Государственной думе. Об этом заявила 19 апреля глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе выступления в нижней палате парламента.

«Я скептически к этому отношусь, потому что целевую эмиссию очень тяжело «отадминистрировать», что это не уйдет в инфляцию», — сказала финансист.

По ее словам, накануне была достигнута договоренность обсудить эмиссию, так как такой вопрос встает на повестке дня.

«Посмотреть теорию и практику других стран, от А до Я пройдем эту тему», — заключила глава ЦБ России.

Также она рассказала о подготовке властями России исков для возврата международных резервов.

18 апреля глава ЦБ отметила, что делать выводы о будущем золотовалютных резервов России в настоящее время рано. ЦБ РФ готовит ответные шаги в отношении юрисдикций и компаний, которые пошли на недружественные шаги в отношении России. В их отношении будут приняты действия по защите активов РФ и резидентов страны, подчеркнула финансист.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед Россией и подвел черту под надежностью своих валют.

13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны в связи со спецоперацией России по защите Донбасса заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Вместе с тем министр подчеркнул, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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