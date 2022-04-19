Басурин назвал фейком информацию о гражданских лицах на «Азовстали»

Информация о наличии гражданских лиц на комбинате «Азовсталь», к штурму которого приступили специальные группы в Мариуполе, не соответствует действительности. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 19 апреля.

Как отметил Басурин, все подобные сообщения являются специально вброшенной ложной информацией.

«На данный момент там гражданского населения нет. Поэтому любой вброс, который помог бы им (украинским военным. — Ред.) выжить, они будут использовать всегда. Для них это будет предлог, чтобы прекратился обстрел территории и никто не штурмовал данный объект», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам представителя Народной милиции, бойцы штурмовых групп, которые начали операцию по зачистке «Азовстали», были подобраны специально для штурма этого объекта и накануне приступили к своей работе.

Ранее в этот день участвующий в блокировании боевиков боец с позывным Манул заявил, что укрепившиеся на мариупольском заводе «Азовсталь» националисты ведут себя подло. Они часто делают засады или снайперские лежки, в других случаях устанавливают гранатометчики с поддержкой. При этом националисты не питают надежд по поводу успеха своего сопротивления российским военным, поэтому постоянно пытаются сбежать, как правило маленькими группами.

18 апреля стало известно о начале активной фазы штурма завода «Азовсталь» силами российских военнослужащих и бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Ранее, 17 апреля,я Минобороны РФ сообщало, что окруженной и полностью заблокированной в Мариуполе на территории металлургического комбината «Азовсталь» украинской группировке было предложено добровольно сложить оружие, сдаться и прекратить боевые действия с 6:00 мск 17 апреля, чтобы спасти свои жизни. Однако украинские боевики отказались это сделать.

16 апреля глава правительства ДНР Ян Гагин рассказал, что под «Азовсталью» есть подземный город, который затрудняет его штурм. По его словам, завод является огромным сооружением, площадь которого можно соизмерять еще с одним Мариуполем. Он отметил, что предприятие охраняют тысячи человек, обладающих полным арсеналом и парком бронетехники.

11 апреля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в районе «Азовстали» находятся от 1,5 тыс. до 3 тыс. украинских националистов.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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