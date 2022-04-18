В США назвали военно-промышленный комплекс России следующим этапом санкций

Военно-промышленный комплекс России станет следующим этапом санкционной политики США. Об этом 18 апреля заявил замглавы американского минфина Уолли Адейемо.

«Следующий этап нашей работы будет в том, чтобы разорвать связи с военной машиной. Часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса (России) и цепочку поставок», — сказал он на онлайн-саммите в рамках весенней сессии Международного Валютного Фонда (МВФ).

Как подчеркнул замминистра, Вашингтон намерен добиться того, чтобы все страны последовали санкциям против России.

«Мы ожидаем, что страны будут делать это, потому что выгоды от ведения дел с широкой коалицией стран, которую мы выстроили, значительно превышают выгоды от ведения дел с сокращающейся российской экономикой», — заявил Адейемо.

Он добавил, что санкции против России могут быть отменены, если Москва поменяет свою политику.

4 апреля вице-премьер Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину о текущем состоянии российского оборонно-промышленного комплекса, а также о мерах поддержки отрасли в условиях санкционного воздействия.

Так, для обеспечения устойчивости ОПК правительство увеличило авансовые платежи при закупках электронной компонентной базы до 100%. Также оно предоставило право заключать контракты по гособоронзаказу (ГОЗ) с единственным поставщиком по ориентировочным ценам, которые не превышают показатели самого ГОЗ. При этом для этого не потребуется регистрация в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

24 марта глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа в условиях санкций, на котором были выработаны конкретные предложения. В частности, как позднее на совещании с Минфином уточнил министр, Россия сохранит темпы поставок в российские войска роботов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По словам Шойгу, несмотря на антироссийские санкции, уровень заключения государственных контрактов составляет 85%, в апреле эта работа будет полностью завершена.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.