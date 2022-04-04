Путин обсудил с Борисовым выполнение гособоронзаказа

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с вице-премьером Юрием Борисовым, на которой обсуждалось текущее состояние российского оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщили 4 апреля в пресс-службе Кремля.

Речь зашла в том числе о выполнении гособоронзаказа, которое, по словам вице-премьера, в текущем году идет с опережением, а по итогам 2021 года уровень его выполнения составил не менее 98%.

«Заместитель председателя правительства Юрий Борисов доложил президенту о текущем состоянии российского оборонно-промышленного комплекса, а также функционировании системообразующих отраслей российской промышленности и мерах их поддержки в условиях санкционного воздействия», — сообщили в Кремле.

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