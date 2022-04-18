Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 80 рублей

Курс доллара США со сроком расчетов «завтра» понизился на 58,4 копейки и составил 79,3891 рубля. Это следует из данных торгов Московской биржи по состоянию на 18 апреля.

Минимально американская валюта торговалась на уровне 78,755 рубля, максимальный был отмечен в 80,86 рубля. Всего было заключено 31 425 сделок. Последняя сделка в понедельник была совершена по курсу 79,75 рубля за доллар США.

Курс евро упал на 1,67 рубля, до 83,68 рубля.

14 апреля директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов рассказал о планах стран ЕАЭС уйти от доллара во взаиморасчетах. Он также добавил, что еще до последних санкций более 70% операций проводилось в национальных валютах.

13 апреля глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что российский рубль будет укрепляться по мере заинтересованности в нем других стран. Он отметил, что у большинства экономических партнеров растет заинтересованность в сохранении платежей в более стабильных и распространенных валютах.

4 апреля директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил «Известиям», что страны ЕАЭС могут полностью перейти на российский рубль в торговле.