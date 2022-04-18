Путин поручил ускорить переход внешней торговли РФ на рубли

Президент РФ Владимир Путин поручил в понедельник, 18 апреля, ускорить переход внешней торговли России на рубли и национальные валюты других стран.

Он отметил, что ограничения, которые недружественные страны ввели против РФ, «повлияли на возможности отечественного бизнеса, затруднили логистику экспортных и импортных поставок, а также создали препятствия для проведения расчетов». В связи с этим Путин заявил о необходимости оказать максимальное содействие предпринимателям в решении этих проблем.

«В том числе ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и в национальных валютах стран — надежных деловых партнеров. Хочу подчеркнуть: в новых, изменившихся условиях мы должны продвигаться здесь гораздо более высокими темпами», — заявил Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

14 апреля Путин указал на необходимость подготовить валютный рынок России к значительному росту доли расчетов в национальных валютах. По мнению главы государства, отказ от ненадежных валютных юрисдикций — стратегическая задача с точки зрения экономической безопасности России. Это важно для сохранения и наращивания объемов внешней торговли.

Также российский президент поручил переориентировать экспорт энергоресурсов с Запада на рынки Юга и Востока и готовить для этого инфраструктуру. Российский президент тогда подчеркнул, что нужно простимулировать внутренний спрос на энергоресурсы, добившись снижения цен там, где это возможно.

В тот же день директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов сообщил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения, стараются уйти от доллара во взаиморасчетах. Он отметил, что еще до последних санкций более 70% операций проводились в национальных валютах.

23 марта Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами. Соответствующий указ был подписан 31 марта. Покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет проходить оплата газа, который был поставлен с 1 апреля 2022 года. В случае неисполнения оплаты Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации по защите мирного населения в Донбассе, о которой 24 февраля объявил Путин. Решение было принято после обострившейся ситуации с обстрелами в регионе со стороны украинских войск, а также обращения руководства Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) к РФ с просьбой о помощи и последующем признании Россией независимости республик Донбасса.

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