Путин поручил подготовить российский рынок к переходу на расчеты в нацвалютах

Российский валютный рынок необходимо подготовить к значительному росту доли расчетов в национальных валютах. Об этом 14 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

«В целом мы намерены кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах в системе внешней торговли. Важные шаги в этих направлениях уже делаются, и ключевая задача здесь — подготовить наш валютный рынок к такому переходу, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объеме обменять на российские рубли», — сказал он на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.

По мнению главы государства, отказ от ненадежных валютных юрисдикций — стратегическая задача с точки зрения экономической безопасности России. Это важно для сохранения и наращивания объемов внешней торговли, налаживания устойчивых связей «с предсказуемыми партнерами, которые верны своему слову и дорожат деловой репутацией», пояснил он.

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