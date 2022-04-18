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Путин заявил о стабилизации уровня инфляции в России

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Инфляция в России сейчас стабилизируется. Об этом в понедельник, 18 апреля, в ходе совещания по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Отдельно остановлюсь на теме инфляции. Сейчас она стабилизируется, но вместе с тем только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли, на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что люди чувствуют повышение цен на своем семейном бюджете. По его словам, граждан РФ нужно поддержать, помочь им справиться с инфляционной волной.

18 апреля глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что из-за введения санкций российскую экономику ждет непростой период структурных изменений. Вместе с тем она отметила, что Банк России не будет любыми методами снижать инфляцию, так как это помешает адаптации бизнеса.

13 апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что инфляция в России по итогам 2022 года может достичь 20%. Ранее, 11 апреля, первый заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов рассказал, что российская экономика сможет вернуться к уровню конца 2021-го уже через год. Он также отметил, что инфляция в России с начала года составляет около 10% и в стране не ожидается никакого дефолта.

Санкционные меры страны Запада против России и ее граждан стали вводить после того, как 24 февраля российские военные по указу президента РФ Владимира Путина начали специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре Вооруженных сил Украины (ВСУ), мирному населению ничего не угрожает.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов с о стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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