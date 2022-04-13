Кудрин спрогнозировал рост инфляции до 20% по итогам 2022 года

Инфляция в России по итогам 2022 года может достичь 20%. Такое заявление сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в среду, 13 апреля, отвечая на вопрос «Известий».

«Мы перешли к другому темпу инфляции, который в этом году будет высоким — скорее всего, до 20%. Может быть, в диапазоне от 17 до 20%», — отметил Кудрин.

Глава Счетной палаты, представляя отчет о работе контрольного ведомства за 2021 год в Совете Федерации, также прокомментировал факт ареста российских золотовалютных резервов за границей и заявил, что нужно работать над их разморозкой.

«Золотовалютные резервы — необходимый институт любого государства, особенно с таким сильным платежным балансом, как у нас. Соответственно, размещаться они могут только вне Российской Федерации. Конечно, арест таких золотовалютных резервов — это крайняя мера, безусловно непредвиденная, редко встречающаяся в истории финансовых систем», — заметил Кудрин.

По его словам, Россия может только высказать свое несогласие с арестом и вести работу над тем, чтобы впоследствии золотовалютные резервы были разморожены. Глава Счетной палаты добавил, что управление замороженными резервами России осуществлялось в строгом соответствии с законом, было эффективным и ответственным.

Ранее, 11 апреля, первый заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов в интервью «Известиям» рассказал, что российская экономика сможет вернуться к уровню конца 2021-го уже через год. Он также отметил, что инфляция в России с начала года составляет около 10% и в стране не ожидается никакого дефолта.

В этот же день отмечалось, что большая часть золотовалютных резервов (ЗВР) ЦБ в 2021 году хранилась в недружественных странах. Это следует из годового отчета Банка России за 2021 год.

Ранее, 13 марта, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что западные страны в связи со спецоперацией России по защите Донбасса заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Вместе с тем министр подчеркнул, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров. По словам Силуанова, приняв решение о заморозке резервов, Запад начал экономическую войну против России.

Санкционные меры страны Запада против России и ее граждан стали вводить после того, как 24 февраля российские военные по указу президента РФ Владимира Путина начали специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре Вооруженных сил Украины (ВСУ), мирному населению ничего не угрожает.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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