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В Минэке спрогнозировали срок возвращения экономики к уровню 2021 года

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Российская экономика сможет вернуться к уровню конца 2021-го уже через год. Об этом в интервью «Известиям» в понедельник, 11 апреля, рассказал первый заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов.

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«Дефолта не будет. У нас есть запас с точки зрения долга. Через год мы можем уже вернуться к итогам 2021 года. Даже с такими жесткими санкциями», — сказал он.

Торосов отметил, что инфляция с начала года составляет около 10%.

Он также обозначил объем льготного кредитования для промышленности и сельского хозяйства в 1,5 трлн рублей и заявил об отмене ввозных пошлин на 450 товаров.

Замглавы Минэкономразвития добавил, что на поддержку авиаотрасли в условиях санкций планируется направить в целом 311 млрд рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Дефолта не будет»

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