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Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами под Воронежем

Восемь из 12 человек, попавших в больницу после столкновения автобусов под Воронежем, находятся в тяжелом состоянии
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Восемь из 12 человек, попавших в больницу после столкновения автобусов в Воронежской области, находятся в тяжелом состоянии. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя департамента здравоохранения региона.

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«Двенадцать пациентов получают помощь в воронежских больницах скорой помощи. В настоящее время в БСМП №10 (больнице скорой помощи №10. — Ред.) получают стационарную помощь девять человек, из них шесть — в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести. В БСМП № 1 — три человека, из них два — в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.

Авария произошла 16 апреля в Новоусманском районе Воронежской области. Всего в транспортных средствах находился 51 пассажир. В результате погибли трое человек, 14 пострадали.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Ford Transit при повороте не уступил дорогу рейсовому автобусу Setra. Водитель второго транспортного средства не успел среагировать, из-за чего произошло столкновение. За рулем микроавтобуса, направлявшегося в Ростов-на-Дону, был 37-летний житель Воронежской области. Автобус, следовавший по маршруту Элиста — Санкт-Петербург, находился под управлением 44-летнего жителя Калмыкии.

16 апреля главное следственное управление ГУ МВД России по Воронежской области возбудило дело по факту преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц».

Позже, 17 апреля, ведомство возбудило второе уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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