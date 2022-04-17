Число погибших в ДТП под Воронежем увеличилось до трех

Число погибших в ДТП с автобусами под Воронежем увеличилось до трех человек. Эти данные в воскресенье, 17 апреля, подтвердили в региональном управлении МВД.

Авария произошла вечером в субботу на 525-м километре трассы М4 «Дон» у поворота на Новую Усмань.

Пассажирский автобус, следовавший из Элисты в Санкт-Петербург, столкнулся с микроавтобусом. По предварительным данным сообщалось о двух погибших и 15 пострадавших, 13 из которых были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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