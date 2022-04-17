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Названа причина смертельного ДТП с двумя автобусами под Воронежем

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ДТП с участием микроавтобуса Ford Transit и двухэтажного автобуса Setra под Воронежем, по предварительным данным, произошло из-за того, что водитель первого автомобиля не уступил дорогу при повороте, сообщили 16 апреля в региональном УМВД.

Так, водитель микроавтобуса поворачивал налево в направлении села Новая Усмань и не уступил дорогу рейсовому автобусу. Водитель второго транспортного средства не успел среагировать, из-за чего произошло столкновение.

По информации ТАСС, за рулем Ford Transit был водитель 1985 года рождения, автобусом Setra управлял житель Калмыкии 1977 года рождения, он осуществлял пассажирскую перевозку по маршруту Элиста – Санкт-Петербург.

Ранее появились кадры с места столкновения двух автобусов в Воронежской области. Судя по видео, удар был настолько сильным, что правое крыло микроавтобуса прогнулось до середины автомобиля. У машины выбиты двери и стекла, а также помят и раскрыт люк.

В настоящее время на месте событий работают сотрудники экстренных служб. Ранее стало известно, что следователи и криминалисты выехали на место ДТП. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Автобус столкнулся с микроавтобусом в 20:30 мск. Двое погибли. Всего в транспортных средствах находился 51 человек.

В городском Центре медицины катастроф сообщили, что количество пострадавших в ДТП возросло до 15. До этого региональное МВД сообщало о девяти пострадавших.

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