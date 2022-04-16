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Появилось видео с места смертельного ДТП с участием двух автобусов под Воронежем

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Появились кадры с места столкновения двух автобусов в Воронежской области на трассе М-4 «Дон», в результате которого погибли два человека.

Судя по видео, удар был настолько сильным, что правое крыло микроавтобуса прогнулось до середины транспортного средства. У машины выбиты двери и стекла, а также помят и раскрыт люк.

В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб. Ранее стало известно, что следователи и криминалисты выехали на место ДТП. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Автобус столкнулся с микроавтобусом в 20:30 мск. Всего в транспортных средствах находился 51 человек.

В городском Центре медицины катастроф сообщили, что количество пострадавших в ДТП возросло до 15, их них двое погибли. Трое получивших травмы доставлены в Больницу скорой медпомощи №1 (БСМП), еще десять — в больницу «Электроника». До этого региональное МВД сообщало о девяти пострадавших.

По информации ТАСС, водитель автомобиля Ford Transit 1985 года рождения, двигавшийся в направлении Ростова-на-Дону, при повороте налево в направлении села Новая Усмань врезался в движущийся в направлении Воронежа двухэтажный автобус Setra под управлением жителя Калмыкии 1977 года рождения, который осуществлял перевозку по маршруту Элиста – Санкт-Петербург.

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