Второе уголовное дело возбудили после ДТП с жертвами под Воронежем

Главное следственное управление ГУ МВД России по Воронежской области возбудило второе уголовное дело после крупного ДТП с двумя автобусами в регионе. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

«Специализированным отделом по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — говорится в сообщении.

Накануне ведомство возбудило дело по факту преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц».

Ранее, 16 апреля, сообщалось, что в Новоусманском районе Воронежской области произошла авария. Всего в транспортных средствах находился 51 пассажир. В результате погибли трое человек, 14 пострадали.

По предварительным данным ведомства, авария произошла из-за того, что водитель микроавтобуса Ford Transit при повороте не уступил дорогу рейсовому автобусу Setra. Водитель второго транспортного средства не успел среагировать, из-за чего произошло столкновение. За рулем микроавтобуса, направлявшегося в Ростов-на-Дону, был 37-летний житель Воронежской области. Автобус, следовавший по маршруту Элиста — Санкт-Петербург, находился под управлением 44-летнего жителя Калмыкии.