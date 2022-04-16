Два человека погибли и 15 пострадали при столкновении автобусов под Воронежем
Два человека погибли при столкновении двух автобусов в Новоусманском районе Воронежской области.
«Всего в транспортных средствах находился 51 человек, в том числе один ребенок», — уточнил источник «РИА Новости».
Пострадали 15 человек, они находятся в состоянии разной степени тяжести.
На месте аварии работают медики, сотрудники ГИБДД и МЧС.
10 апреля два человека погибли в Удмуртии в ДТП после столкновения автомобиля с микроавтобусом. В микроавтобусе находились 13 человек, в легковом автомобиле — двое.