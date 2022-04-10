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Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Удмуртии

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В Удмуртии в воскресенье, 10 апреля, легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, в результате чего два человека погибли.

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По данным «Известий», ДТП произошло на 137-м км федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» около 17:00 мск. В микроавтобусе находились 13 человек, в легковом автомобиле — двое.

Двое пассажиров легкового автомобиля погибли, находящиеся в микроавтобусе люди госпитализированы. Причины ДТП выясняются.

Ранее в этот день в Саранске столкнулись грузовик и автобус, перевозивший детей на соревнования. В результате столкновения трое взрослых и четверо детей обратились за медицинской помощью.

После осмотра в медицинском учреждении все обратившиеся за помощью были отпущены.

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