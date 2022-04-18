Экс-президент Чехии усмотрел за любовью европейцем к Украине ненависть к России

За положительным отношением европейцев к Украине скрывается ненависть к России, предположил экс-президент Чехии Вацлав Клаус в статье для портала iDNES.cz.

Клаус осудил проявления русофобии в Европе на фоне российской спецоперации и обвинил европейцев в двойных стандартах. Он пояснил, что он не помнит, чтобы раньше украинцы пользовались симпатией у европейцев.

«А теперь все буквально излучают любовь к Украине и украинцам. Не служит ли эта любовь лишь ширмой, скрывающей ненависть к России, как в своем письме мне написала одна дама, с которой я не знаком лично? Ненависть к кому-то — плохой и слабый мотив для любви к кому-то другому», — отметил он.

Клаус также выразил уверенность в том, что ни любовь, ни ненависть не помогут урегулировать конфликт. Необходимо опираться на разум и холодный прагматизм, отметил он. Он призвал обе стороны к переговорам.

15 апреля глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев сообщил, что международные организации, в том числе ООН и ОБСЕ, не реагируют должным образом на проявления русофобии в Европе. По его словам, россияне оказались в положении травимого народа. Он подчеркнул, что Россия прилагает усилия для защиты своих граждан за рубежом, однако очень сложно изменить эту «ксенофобскую, расистскую атмосферу».

11 апреля вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что текущая политика Запада разрушила мифы о его демократии, верховенстве закона, контрактных обязательствах, священном праве собственности и принципах дипотношений. По его словам, об этом свидетельствуют санкционная политика Европы, а также русофобия на государственном и бытовом уровнях.

До этого, 1 апреля, в МИД России сообщили, что Москва работает над докладом о проявлении русофобии и нарушениях прав россиян за рубежом на фоне спецоперации России по защите Донбасса. В ведомстве указали, что документ раскроет беспрецедентную русофобскую кампанию, которая развернулась в мире.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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