В СФ назвали современную Украину «уродливым отражением истинного Запада»

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал 11 апреля современную Украину «уродливым отражением истинного Запада».

«Современная националистическая Украина — это уродливое, как в капле воды, отражение истинного Запада, каким он всегда был, но каким ему так не хотелось казаться. Хотелось казаться белыми и пушистыми, пусть и «со скошенными к носу от постоянного вранья глазами», как говорил классик, но в свою пользу. Однако время притворных гримас действительно закончилось, лицедейство более не работает. Наступает новое время. Никаких иллюзий», — заявил сенатор в своем Telegram-канале.

По словам Косачева, Запад «правдами и неправдами» пытается доказать России и миру в целом, что не готов «поступаться принципами и вообще находится по правильную сторону истории». Так, вице-спикер Совфеда отметил, что введенные санкции Запада против России разрушили мифы об их демократии, верховенстве закона, контрактных обязательствах, священном праве собственности и принципах дипотношений.

«Внесудебные расправы — реалия сегодняшнего дня. Расправа с конкурентом под шумок, поспешно и топорно, лишь бы поймать момент. И главное — права человека. Русофобия на государственном и на бытовом уровне, бьющая напрямую по людям, прямо противоположна любым западным сказкам на этот счет. <...> Хочется самоутверждаться за чужой счет, а значит, кого-то презирать, унижать и преследовать. Почему бы не русских?» — подчеркнул Косачев.

Сенатор отметил, что речь о системных действиях соответствующих государств. Это и есть, по его словам, государственная политика Запада — «политика инквизиции XXI века».

«И это то, что так роднит Запад с нынешней Украиной. Красивые лозунги и презрение к ним в реальных делах. Подавление инакомыслия любыми средствами. Защита только своих. Угрозы всем остальным», — заключил он.

25 марта глава МИД России Сергей Лавров указал на попытки стран Запада сохранить свое доминирование и вернуть однополярный мир. Однако он отметил, что эти усилия иллюзорны.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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