Визажист перечислила средства для восстановления кожи после холодов

Солнцезащитные средства, энзимы и антиоксиданты помогут позаботиться о коже и не допустить ее обезвоживания в весенний период, рассказала 18 апреля эксперт сервиса «СберУслуги» и визажист Мария Дитятовская.

«Весной мы находимся в переходном периоде – природные условия не самые благоприятные для кожи. Нам нужно не допустить обезвоженности кожи… Самым важным в теплый сезон является солнцезащитное средство» —объяснила Дитятовская в интервью «РИА Новости».

Без защиты от солнца коже грозит преждевременное старение, на ней будет образовываться пигментация, нарушится выработка коллагена, отметила она.

Эксперт порекомендовала использовать санскрин в качестве финального этапа дневного ухода. Перед санскрином следует пользоваться дневным кремом, если у вас сухая или обезвоженная кожа. Если же кожа жирная или комбинированная, санскрин можно наносить после использования сыворотки.

Ориентироваться нужно на свои ощущения, обратила внимание Дитятовская.

Кроме того, визажист посоветовала пользоваться энзимами, так как эти белки бережно и эффективно отшелушивают отмершие клетки кожи. Кроме того, нанесение антиоксидантов нейтрализует действие свободных радикалов и предотвратит преждевременное старение. Как правило, это средства с витамином С, который помогает защитить кожу от повреждений, полученных в результате чрезмерного воздействия УФ-излучения, пояснила Дитятовская.

Зимняя уходовая и декоративная косметика отличается от весенне-летней, считает она. Так, по словам эксперта, зимой стоит сделать упор на увлажнение, кислоты и ретинол. Кроме того, в холодное время года, считает она, нужно выбирать жидкие и кремовые текстуры декоративных средств и отказаться от пудры, чтобы не подчеркивать шелушения.

Наоборот, в теплое время года можно не наносить на кожу праймеры, плотные и нестойкие продукты.

«Правильно подобранный уход заменит специальные основы для макияжа – хорошо увлажненная и отшелушенная кожа будет прекрасной базой для нанесения тона» — заключила эксперт.

15 апреля врач-физиотерапевт, заведующая физиотерапевтическим отделением больницы имени Виноградова Ирина Климова сообщила сообщила, что солнцезащитный крем со степенью защиты не ниже 30 необходимо включить в обязательный уход за лицом с марта по сентябрь. Также физиотерапевт пояснила, что крем оптимально наносить за 20 минут до выхода на улицу, чтобы он успел впитаться и начал свое действие.

Неделей ранее заведующая консультативным отделением Московского центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Людмила Анохина предупредила, что весеннее солнце несет скрытые угрозы, которые могут навредить коже.