Врач рассказала о необходимости использовать солнцезащитный крем для лица

Солнцезащитный крем со степенью защиты не ниже 30 необходимо включить в обязательный уход за лицом с марта по сентябрь. Об этом врач-физиотерапевт, заведующая физиотерапевтическим отделением больницы имени Виноградова Ирина Климова сообщила в пятницу, 15 апреля.

«Заботиться о коже лица нужно круглый год, а не только летом. Зимой использовать солнцезащитный крем необходимо, если вы проводите много времени на солнце (например, в горах). Весной его нужно включать в обязательный уход начиная с марта и до конца сентября, причем делать это не только во время солнечной погоды», — сказала Климова агентству городских новостей «Москва».

По словам специалиста, уровень SPF защиты рекомендуется подбирать индивидуально, исходя из особенностей кожи.

«Важно, чтобы цифра была не ниже 30. Если вы быстро обгораете, у вас на лице много родинок или веснушек, то степень защиты должна быть выше (50–70)», — уточнила Климова.

Также физиотерапевт пояснила, что крем оптимально наносить за 20 минут до выхода на улицу, чтобы он успел впитаться и начал свое действие.

«У каждого крема есть инструкция, в которой указано сколько он действует (в среднем три-шесть часов), если вы проводите на улице больше времени, то стоит обновить слой защиты», — заключила она.

Ранее, 7 апреля, врач-дерматовенеролог, заведующая консультативным отделением Московского центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Людмила Анохина предупредила, что весеннее солнце несет скрытые угрозы, которые могут навредить коже.

Она отметила, что ультрафиолет в любых количествах обладает повреждающим действием, приводит к раннему старению кожи, появлению пигментации и в ряде случаев даже может способствовать появлению злокачественных заболеваний кожи, сообщает телеканал «360».