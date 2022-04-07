Врач назвала опасность весеннего солнца для кожи

Весеннее солнце несет скрытые угрозы, которые могут навредить коже. Об этом в четверг, 7 апреля, заявила врач-дерматовенеролог, заведующая консультативным отделением Московского центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Людмила Анохина.

«Не стоит забывать о скрытых угрозах, которые несет УФ-излучение нашему организму, в том числе и коже. Ультрафиолет в любых количествах обладает повреждающим действием, приводит к раннему старению кожи, появлению пигментации и в ряде случаев даже может способствовать появлению злокачественных заболеваний кожи», — рассказала она «РИА Новости».

Врач порекомендовала с начала весны и до середины осени пользоваться специальными средствами для ухода за кожей, содержащими высокий уровень SPF. Она пояснила, что наносить крем нужно на все открытые участки кожи за 30 минут до выхода из дома, даже в пасмурные дни.

В свою очередь врач того же центра Ирина Вонсаровская предупредила об опасности посещения соляриев. По ее словам, ошибочно полагать, что «искусственное солнце» менее вредно для кожи, поэтому при посещении солярия необходимо соблюдать все правила подготовки и реабилитации.

19 февраля врач-педиатр высшей категории Марина Мамаева назвала необходимое время пребывания на солнце для выработки витамина D. По ее словам, для получения витамина достаточно принимать солнечные ванны в утренние часы — 30-40 минут каждый день.

Летом 2020 года специалисты рассказали о пользе и вреде загара. По мнению врачей, долгое нахождение на солнце может быть опасно и даже противопоказано для некоторых людей, вместе с тем недостаток света может вызывать иммунодефицит.