В Германии спрогнозировали дальнейший дефицит подсолнечного масла

В ближайшее время Германия будет испытывать дефицит подсолнечного масла в связи с прекращением поставок из Украины. Об этом 17 апреля сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Украина является самым важным поставщиком подсолнечного масла в мире», — уточнил представитель Ассоциации предприятий по переработке масличных культур в Берлине, отметив, что более половины мирового экспорта продукта приходится на эту восточноевропейскую страну.

На фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой президент РФ объявил 24 февраля, экспорт «застопорился», и, по мнению экспертов, ситуация в обозримом будущем не изменится.

Автор статьи отмечает, что дефицит подсолнечного масла уже затронул крупные компании. Некоторые из них, такие как McDonald's, изменили свою смесь растительного масла для приготовления блюд. При этом в качестве альтернативы рассматривается рапсовое масло.

В стране по прогнозам специалистов в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее повышение цен на многие продукты питания и в сфере общественного питания. В то же время в Центральной ассоциации немецкой торговли хлебобулочными изделиями указывают на то, что «пекари уже несколько месяцев беспокоятся о более высоких затратах на персонал и прежде всего о непомерных затратах на электроэнергию».

Ранее, 17 апреля, председатель профсоюза пищевой промышленности Гидо Цайтлер заявил, что эмбарго на поставки российского газа приведет к перебоям в работе пищевой промышленности Германии. В то же время накануне вице-президент крупнейшего банка Германии Deutsche Bank Карл фон Рор рассказал, что в случае эмбарго инфляция в ФРГ может достигнуть 10%.

В субботу Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что в стране рост цен на продукты в среднем составил 6,2%. Так, хлеб подорожал на 7,1%, рост цен на подсолнечное масло достиг около 30%. Увеличились оптовые цены и стоимость на предшествующих торговле этапах. Некоторые товары становится все сложнее найти на прилавках в магазинах.

13 апреля президент России Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с РФ, а также от части российских энергоресурсов уже привел к последствиям в Европе и США. Он отметил, что в странах растут цены, и инфляция зашкаливает. Ранее в апреле стало известно, что в Германии инфляция в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году.