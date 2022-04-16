Жителей Германии предупредили о дальнейшем росте цен

Стоимость продуктов питания и электроэнергии в Германии продолжает расти. В частности, сильно увеличилась цена товаров, которую устанавливают сами производители, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, рост цен на продукты в среднем составил 6,2%. Так, хлеб подорожал на 7,1%, рост цен на подсолнечное масло достиг около 30%, при этом в некоторых магазинах продукт стал дефицитом.

Еще большее беспокойство в Германии вызывает рост цен на предшествующих торговле этапах. Отмечается, что по сравнению с февралем прошлого года, в марте производители повысили цены на картофель на 88%, на молоко — на 30%, на зерновые — на 33%, на рапс — на 52%.

Также выросли оптовые цены. За год зерно, табачное сырье, корма для животных выросли на 43%, оптовая стоимость нефтепродуктов увеличились на 70%.

Помимо этого, в ближайшие месяцы в Германии могут возникнуть проблемы с доступностью мясной продукции. Как заявил 13 апреля в интервью журналу Der Spiegel заместитель генерального секретаря Ассоциации фермеров Германии Удо Хеммерлинг, в стране выросли цены на свинину, а также одновременно сильно подорожали и корма. По его словам, некоторые фермеры опасаются, что они вряд ли смогут обеспечить своих животных и покрыть расходы на производство мясной продукции.

Также 13 апреля глава института мировой экономики в Киле Штефан Котс подчеркнул, что рост инфляции в стране не был спровоцирован российской спецоперацией в Донбассе, а начался еще в период пандемии коронавируса. Между тем, антироссийские санкции повлияли на развитие инфляции.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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