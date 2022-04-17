В Deutsche Bank предупредили о росте инфляции в Германии выше 10%

В случае введения эмбарго на импорт энергоносителей из России инфляция в ФРГ может достигнуть 10%. Об этом в субботу, 16 апреля, заявил вице-президент крупнейшего банка Германии Deutsche Bank Карл фон Рор.

«Наш прогноз заключается в том, что в течение года мы будем на уровне инфляции 7–8%. В случае если импорт энергоносителей будет еще сильнее ограничен, мы можем увидеть даже 10% и более», — пояснил он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Также фон Рор призвал готовиться к худшему — небывалому темпу инфляции, какого не было с 70-х годов. В частности, по данным за март, немецкая экономика столкнулась с инфляцией в 7,3%. Последний раз такие показатели фиксировали в 1981 году.

Ранее в этот день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке шестого пакета санкций против РФ. Новые ограничения коснутся в первую очередь банков, а также затронут энергетический сектор.

Накануне сообщалось, что в ФРГ рост цен на продукты в среднем составил 6,2%.Также выросли оптовые цены и цены на предшествующих торговле этапах. Некоторые товары, как, например, подсолнечное масло, становится всё сложнее найти на прилавках в магазинах.

Помимо этого, в ближайшие месяцы в Германии могут возникнуть проблемы с доступностью мясной продукции. В стране уже выросли цены на свинину, а также сильно подорожали корма. Некоторые фермеры опасаются, что они вряд ли смогут обеспечить своих животных и покрыть расходы на производство мяса.

15 апреля вице-канцлер ФРГ предостерег от немедленного запрета на поставки российского газа. По его словам, отказаться от торговли с РФ можно только постепенно, а значит, от радикальных мер лучше отказаться.

Тогда же вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональных действий Евросоюза. По его мнению, полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5–10 лет вряд ли удастся.

Также 13 апреля глава Института мировой экономики в Киле Штефан Котс подчеркнул, что рост инфляции в Германии не был спровоцирован российской спецоперацией в Донбассе, а начался еще в период пандемии коронавируса. Между тем антироссийские санкции повлияли на развитие инфляции.