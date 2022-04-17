Прямой эфир

Захарова указала на безумство посла Украины в ФРГ Мельника

Захарова: посол Украины в ФРГ Мельник обезумел от национализма
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Берлин выслал российских дипломатов, которые были настроены на сотрудничество, но терпит выходки украинского посла Андрея Мельника, «обезумевшего от национализма». Об этом 17 апреля в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Удар в дипкорпус: РФ ответит на высылку своих дипломатов из Европы
Западные страны объявили персонами нон грата несколько сотен сотрудников российских загранучреждений

Она отметила, что экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в интервью обвинил посла Украины в распространении теорий заговора с целью дискредитировать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и назвал неслыханным отказ Киева принять главу германского государства.

Также она напомнила, что немецкий дипломат поддержал усиление лидерства Берлина в Европе, о котором заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Одновременно Габриэль напомнил о необходимости подумать о будущем отношений с Россией, потому как наступит день, когда спецоперация РФ на Украине прекратится. Поэтому нужны идеи, как может выглядеть как минимум «холодный мир» между Москвой и Киевом, добавил экс-министр.

Захарова отметила, что требования украинской стороны не нравятся ФРГ.

«Теперь Берлину осталось лишь представить, что такие «Мельники» с ровно такой же идеологией, но уже не в облике послов, а с нашивками «Азов» и автоматами 8 лет терроризировали людей на Украине с украинскими и российскими паспортами и угрожали России. А если бы такое чудовище выросло под боком у ФРГ?» — задалась она вопросом.

Как продолжила Захарова, такая страна могла появиться только потому, что Вашингтону захотелось бы сделать из соседней с ФРГ страны «бойцового бультерьера», которым бы травили немцев.

«И всё потому, что ориентированных на сотрудничество российских дипломатов Берлин выслал, а с обезумевшим от национализма украинским послом ведет эпистолярную полемику», — заключила дипломат.

14 апреля вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек счел дипломатической ошибкой отказ украинского президента Владимира Зеленского от официального визита президента Германии. Он пояснил, что президент является не просто частным лицом: президент — это Германия. И поэтому отказ ему со стороны Киева — отказ Берлину.

Зеленский уже пригласил на Украину канцлера Германии Олафа Шольца, но тот пока не согласен на поездку, об этом он сообщил 13 апреля.

8 апреля немецкие пользователи Сети выступили с петицией, в которой призвали выдворить из страны Андрея Мельника. Пост был опубликован 8 апреля и за несколько дней собрал более 15 тыс. подписей. Автор инициативы указал, что высказывания посла противоречат дипломатической этике. Подчеркивается, что его заявления в адрес граждан Германии неблагодарные и беспочвенные.

Посол Украины в Берлине славится резонансными высказываниями, которые обсуждались в немецкой прессе. В частности, он неоднократно требовал от Германии увеличить поставки оружия Украине, а также обвинял Штайнмайера в поддержании «целой паутины» связей с Россией.

Кроме того, 5 апреля в интервью немецкому изданию Мельник подверг резкой критике концерт, организованный Штайнмайером, в котором приняли участие российские и украинские артисты. Мельник счел неуместным подобный «жест примирения».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022