Захарова указала на безумство посла Украины в ФРГ Мельника

Берлин выслал российских дипломатов, которые были настроены на сотрудничество, но терпит выходки украинского посла Андрея Мельника, «обезумевшего от национализма». Об этом 17 апреля в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в интервью обвинил посла Украины в распространении теорий заговора с целью дискредитировать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и назвал неслыханным отказ Киева принять главу германского государства.

Также она напомнила, что немецкий дипломат поддержал усиление лидерства Берлина в Европе, о котором заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Одновременно Габриэль напомнил о необходимости подумать о будущем отношений с Россией, потому как наступит день, когда спецоперация РФ на Украине прекратится. Поэтому нужны идеи, как может выглядеть как минимум «холодный мир» между Москвой и Киевом, добавил экс-министр.

Захарова отметила, что требования украинской стороны не нравятся ФРГ.



«Теперь Берлину осталось лишь представить, что такие «Мельники» с ровно такой же идеологией, но уже не в облике послов, а с нашивками «Азов» и автоматами 8 лет терроризировали людей на Украине с украинскими и российскими паспортами и угрожали России. А если бы такое чудовище выросло под боком у ФРГ?» — задалась она вопросом.

Как продолжила Захарова, такая страна могла появиться только потому, что Вашингтону захотелось бы сделать из соседней с ФРГ страны «бойцового бультерьера», которым бы травили немцев.

«И всё потому, что ориентированных на сотрудничество российских дипломатов Берлин выслал, а с обезумевшим от национализма украинским послом ведет эпистолярную полемику», — заключила дипломат.

14 апреля вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек счел дипломатической ошибкой отказ украинского президента Владимира Зеленского от официального визита президента Германии. Он пояснил, что президент является не просто частным лицом: президент — это Германия. И поэтому отказ ему со стороны Киева — отказ Берлину.

Зеленский уже пригласил на Украину канцлера Германии Олафа Шольца, но тот пока не согласен на поездку, об этом он сообщил 13 апреля.

8 апреля немецкие пользователи Сети выступили с петицией, в которой призвали выдворить из страны Андрея Мельника. Пост был опубликован 8 апреля и за несколько дней собрал более 15 тыс. подписей. Автор инициативы указал, что высказывания посла противоречат дипломатической этике. Подчеркивается, что его заявления в адрес граждан Германии неблагодарные и беспочвенные.

Посол Украины в Берлине славится резонансными высказываниями, которые обсуждались в немецкой прессе. В частности, он неоднократно требовал от Германии увеличить поставки оружия Украине, а также обвинял Штайнмайера в поддержании «целой паутины» связей с Россией.

Кроме того, 5 апреля в интервью немецкому изданию Мельник подверг резкой критике концерт, организованный Штайнмайером, в котором приняли участие российские и украинские артисты. Мельник счел неуместным подобный «жест примирения».