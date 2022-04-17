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«Колорадо Эвеланш» стал победителем Центрального дивизиона НХЛ

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Хоккейный Клуб «Колорадо Эвеланш» обыграл в матче регулярного чемпионата «Каролину» и выиграл Центральный дивизион Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Игра завершилась со счетом 7:4. В составе победителей шайбы забросили Джей Ти Комфер (7-я и 22-я минуты), Натан Маккиннон (11, 52), Бен Мейерс (23), Алекс Ньюхук (32), Микко Рантанен (45).

У «Каролины» дублем отличился Джордан Стаал (24, 29), также голы на счету Себастьяна Ахо (34) и Андрея Свечникова (47).

На счету «Колорадо» теперь 116 очков в 75 играх. «Каролина» с 104 очками после 76 встреч лидирует в таблице Столичного дивизиона.

Ранее обе команды вышли в плей-офф НХЛ.

«Каролина

15 апреля стало известно, что российский вратарь ХК «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба «Виннипег Джетс» спортсмен отразил 30 бросков и одержал 36-ю победу в текущем сезоне. Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счетом 6:1 в пользу «Флориды».

Двумя днями ранее сообщалось, что российский хоккеист, форвард ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в 131-й раз хоккеист открыл счет в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерз». Такой же результат у Бретта Халла, они делят второе место.

В конце марта сообщалось, что российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин установил рекорд среди россиян по количеству голевых передач в регулярных чемпионатах лиги. В матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3) Малкин отметился результативным пасом, который стал для россиянина 670-м в карьере.

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