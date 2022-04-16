Вратарь Бобровский стал рекордсменом «Флориды» по победам за сезон

Российский вратарь ХК «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский 15 апреля установил рекорд клуба среди голкиперов по числу побед в одном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба «Виннипег Джетс» спортсмен отразил 30 бросков и одержал 36-ю победу в текущем сезоне. Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счетом 6:1 в в пользу «Флориды».

По итогам матча россиянин был признан третьей звездой дня в НХЛ.

Таким образом, он обошел предыдущего рекордсмена — Роберто Луонго, который в сезонах-2005/06 и 2015/16 одержал по 35 побед за сезон.

В апреле 2020 года вратарь «Флориды» вошел в четверку лучших голкиперов Национальной хоккейной лиги вместе с вратарем «Тампы» Андреем Василевским.

В НХЛ Бобровский дебютировал в сезоне-2010/11 в составе «Филадельфии Флайерз». Также россиянин выступал за «Коламбус Блю Джекетс».

Хоккеист является двукратным обладателем награды «Везина Трофи», которую вручают лучшему вратарю по результатам регулярного чемпионата, пишет «Газета.ру».