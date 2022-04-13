Овечкин повторил достижение Халла по первым шайбам в играх НХЛ

Российский хоккеист, форвард ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил достижение Бретта Халла в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В 131-й раз хоккеист открыл счет в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерз». Такой же результат у Халла, они делят второе место.

Рекорд принадлежит Яромиру Ягру, который открывал счет в матчах лиги 135 раз.

Ранее, 4 апреля, сообщалось, что Овечкин провел успешный матч и полноправно занял 21-ю строчку в списке самых успешных нападающих за всю историю НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Уайлд» 3 апреля Овечкин отметился результативной голевой передачей и благодаря этому увеличил число набранных за всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ очков до 1399. Для достижения этого результата спортсмену понадобилось поучаствовать в 1264 матчах.

До недавнего времени российский форвард делил 21-е место в рейтинге с нападающим из Финляндии Яри Курри, набравшим 1398 очков в 1251 матче. Теперь, чтобы продвинуться дальше, Овечкину необходимо обойти Дэйла Хаверчука с его 1409 очками в 1188 матчах.

Ранее, 21 марта, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» повторил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по числу регулярных сезонов с 40 и более голами.

16 марта Александр Овечкин вышел на третье место среди лучших снайперов в истории НХЛ, после того как в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 767 в 1256 играх.