Прямой эфир

Овечкин повторил достижение Халла по первым шайбам в играх НХЛ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский хоккеист, форвард ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил достижение Бретта Халла в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

С третьим будет: как Овечкин и Шестеркин переписывают историю НХЛ
Капитан «Вашингтона» догнал Ягра, а вратарь «Рейнджерс» — главный претендент на «Везину Трофи»

В 131-й раз хоккеист открыл счет в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерз». Такой же результат у Халла, они делят второе место.

Рекорд принадлежит Яромиру Ягру, который открывал счет в матчах лиги 135 раз.

Ранее, 4 апреля, сообщалось, что Овечкин провел успешный матч и полноправно занял 21-ю строчку в списке самых успешных нападающих за всю историю НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Уайлд» 3 апреля Овечкин отметился результативной голевой передачей и благодаря этому увеличил число набранных за всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ очков до 1399. Для достижения этого результата спортсмену понадобилось поучаствовать в 1264 матчах.

До недавнего времени российский форвард делил 21-е место в рейтинге с нападающим из Финляндии Яри Курри, набравшим 1398 очков в 1251 матче. Теперь, чтобы продвинуться дальше, Овечкину необходимо обойти Дэйла Хаверчука с его 1409 очками в 1188 матчах.

Ранее, 21 марта, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» повторил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по числу регулярных сезонов с 40 и более голами.

16 марта Александр Овечкин вышел на третье место среди лучших снайперов в истории НХЛ, после того как в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 767 в 1256 играх.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022