Овечкин занял чистое 21-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Российский хоккеист, форвард ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел успешный матч и полноправно занял 21-ю строчку в списке самых успешных нападающих за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Уайлд» 3 марта Овечкин отметился результативной голевой передачей и благодаря этому увеличил число набранных за всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ очков до 1399. Для достижения этого результата спортсмену понадобилось поучаствовать в 1264 матчах.

До недавнего времени российский форвард делил 21-е место в рейтинге с нападающим из Финляндии Яри Курри, набравшим 1398 очков в 1251 матче. Теперь, чтобы продвинуться дальше, Овечкину необходимо обойти Дэйла Хаверчука с его 1409 очками в 1188 матчах.

Ранее, 21 марта, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» повторил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по числу регулярных сезонов с 40 и более голами.

16 марта Александр Овечкин вышел на третье место среди лучших снайперов в истории НХЛ, после того как в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 767 в 1256 играх.

Кроме того, россиянин увеличил количество набранных за карьеру в НХЛ очков до 1392. Он обошел Бретта Халла (1391 очко в 1269 матчах) и занял чистое 23-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен.

21 января Овечкин вышел на третье место в НХЛ по количеству голевых передач среди россиян.

До этого, 19 января, Александр Овечкин возглавил список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22.

Двумя днями ранее канадский журналист Майк Макинтайр назвал российского нападающего чудом природы. Журналист написал, что считает Овечкина одним из самых одаренных спортсменов в истории.