Овечкин занял в НХЛ третье место по голевым передачам среди россиян

Российский нападающий ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на третье место в НХЛ по количеству голевых передач среди россиян. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» в пятницу, 21 января.

36-летний нападающий в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостон Брюинз» отметился результативной передачей форварду Евгению Кузнецову, и именно она позволила ему выйти на третье место в лиге по данному показателю среди россиян. Всего за свою карьеру в лиге спортсмен сделал 619 передач, пишет RT.

Таким образом, Овечкин повторил результат российского защитника Сергея Зубова. На данный момент их опережают Сергей Федоров с 696 результативными передачами в активе, а также Евгений Малкин, который имеет 682 голевых паса на своем счету в НХЛ.

Матч «Вашингтон Кэпиталз» против команды «Бостон Брюинз» состоялся накануне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершился победой «Бостона» со счетом 4:3, пишет «Ридус».

«Вашингтон» располагается на четвертой позиции в Столичном дивизионе, «Бостон» — четвертый в Атлантическом. Обе команды находятся в зоне плей-офф, отмечает сайт kp.ru.

19 января Александр Овечкин возглавил список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22.

Ранее, 17 января, канадский журналист Майк Макинтайр назвал российского нападающего чудом природы. Журналист написал, что считает Овечкина одним из самых одаренных спортсменов в истории.