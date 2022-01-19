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Канадский журналист назвал Овечкина чудом природы

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Канадский журналист Майк Макинтайр назвал чудом природы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом в понедельник, 17 января, он написал в статье, опубликованной в Winnipeg Free Press.

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«Несмотря на то что прошлой осенью ему исполнилось 36 лет, он не проявляет абсолютно никаких признаков замедления. Цифры говорят о том, что он просто становится более сильным в свои зрелые спортивные годы, что действительно делает его чудом природы», — заявил Макинтайр.

Журналист считает Овечкина одним из самых одаренных спортсменов в истории.

Ранее, 16 января, «Известия» сообщали, что Овечкин приблизился к достижению Яромира Ягра по количеству шайб.

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