Овечкин приблизился к достижению Яромира Ягра по количеству шайб

Пусть в пустые ворота, но совершенно полноценный гол. Александр Овечкин забил 755-ю шайбу в своей карьере в НХЛ. За 10 секунд до конца 3-го периода Ови поразил ворота «Айлендерс». Александр всё ближе к достижению Яромира Ягра, передает телеканал «Известия». До легендарного чеха не менее легендарному россиянину — 11 шайб. Правда, Ягр лишь третий в списке лучших бомбардиров в истории. Рекорд в 894 шайбы за Уэйном Гретски, которого прозвали Великий. Впрочем, канадец не играет в лиге уже 20 с лишнем лет. У Александра есть шанс догнать сначала Ягра, а затем, возможно, и Гретски.

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