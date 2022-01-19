Овечкин вышел на первое место в списке бомбардиров сезона НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин возглавил список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22. Об этом 19 января сообщает газета «Спорт-Экспресс».

После матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:3 ОТ) на счету россиянина 55 (27+28) очков. Таким образом, он опередил форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля, у которого 54 (26+28) очков.

На третьем месте Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), у него 53 очка (19+34). За ними идут Джонатан Юбердо («Флорида») — 53 (15+38) — и Назем Кадри («Колорадо»), который набрал 49 (14+35).

Теперь Овечкин занимает единоличное 24-е место в истории НХЛ по этому показателю. Россиянин набрал 1375 очков в 1237 играх и обошел в списке бомбардиров Майка Модано, на счету которого 1374 очка в 1499 матчах.

Ранее, 17 января, канадский журналист Майк Макинтайр назвал российского нападающего чудом природы. Журналист написал, что считает Овечкина одним из самых одаренных спортсменов в истории.