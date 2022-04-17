ВС РФ предложили боевикам в Мариуполе с 6:00 17 апреля сдаться в плен

Вооруженные силы (ВС) России призвали украинских националистов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, с 06:00 мск воскресенья, 17 апреля, прекратить боевые действия, сложить оружие и сдаться в плен. Об этом говорится в заявлении, распространенном Минобороны РФ.

«Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате «Азовсталь», а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 06:00 мск 17 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие», — говорится в заявлении.

Для проведения гуманитарной операции российские военные предложили с 05:00 мск в воскресенье установить непрерывную связь между российской и украинской сторонами для взаимного обмена информацией и подтверждения введения режима тишины. После этого с 05:30 мск объявить режим полной тишины, и в 06:00 мск обе стороны должны поднять флаги: российская сторона — красные, украинская — белые по всему периметру «Азовстали».

Выход из укрытий для сдачи в плен планируется до 13:00 того же дня.

Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни, подчеркнул начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он добавил, что сами заблокированные националисты пытаются связаться со штабом и просят разрешения сдаться. Как сообщил генерал-полковник, представители украинских властей в категоричной форме запрещают сдаваться и угрожают последующими расстрелами.

Ранее, 14 апреля, сдавшийся в плен командир отделения 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Сергей Болдырев рассказал, что украинское командование бросило морских пехотинцев в Мариуполе.

Болдырев пояснил, что со своими подчиненными укрывался в бункере. Вскоре вода, продукты и медикаменты стали заканчиваться, а украинское командование никак не помогло пехотинцам и фактически бросило их. Командир отметил, что в рядах было много раненых.

9 апреля украинские военные признались в снижении боевого духа среди бойцов ВСУ, определив его уровень как «ниже среднего».

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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