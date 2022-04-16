Сдавшийся британский наемник ВСУ рассказал о сбежавшем руководстве

Сдавшийся в плен британский наемник, штурмовик 36-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шон Пиннер в субботу, 16 апреля, рассказал, что военное руководство ВСУ бросило его и других бойцов на произвол судьбы.

По его словам, начальство отправило их в местность, где были российские военные. Пиннер считает, что руководство сделало это специально, зная о рисках для жизни.

«Все начали разбегаться в разных направлениях. Мой командир будто испарился. Я до сих пор не знаю, что стало с теми, кто был там со мной. Понятия не имею об этом. Мы были брошены. Не знаю, кто принял такое решение», — сказал он.

Британский наемник отметил, что его группа выдвинулась из промышленной зоны Мариуполя.

«Было принято решение уходить оттуда, но я точно не могу сказать куда. В 4 часа утра во вторник мы начали движение. Было темно, мы забрали с собой раненых. Начались минометные и артиллерийские обстрелы, работала военная авиация, началась паника», — рассказал Пиннер.

Ранее, 14 апреля, сдавшийся в плен командир отделения 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Сергей Болдырев рассказал, что украинское командование бросило морских пехотинцев в Мариуполе.

Болдырев пояснил, что со своими подчиненными укрывался в бункере. Вскоре вода, продукты и медикаменты стали заканчиваться, а украинское командование никак не помогло пехотинцам и фактически бросило их. Командир отметил, что в рядах было много раненых.

Ранее, 12 апреля, сдавшийся в плен военный ВСУ Юрий Гринаш рассказал, как командир его подразделения бросил солдат, сбежав, когда их окружили. Солдат добавил, что командир не выходил на связь около 15–20 минут, хотя у него была рация. Позднее он сообщил, что был ранен и сбежал.

Следственный комитет (СК) РФ проведет следственные действия со сдавшимися в плен военнослужащими ВСУ. В ведомстве отметили, что их показания могут иметь важное значение для уголовных дел, которые СК расследует по событиям в Донбассе и на Украине.

9 апреля украинские военные признались в снижении боевого духа среди бойцов ВСУ, определив его уровень как «ниже среднего».

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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