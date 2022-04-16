Джонсон пообещал продолжить поставки вооружений на Украину

Великобритания продолжит поставлять оружие на Украину. Об этом в субботу, 16 апреля, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора британского премьер-министра Бориса Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Они обсудили необходимость долгосрочного решения в области безопасности для Украины. Премьер-министр заявил, что продолжит тесно работать с союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что Украина сможет защитить свой суверенитет в предстоящие недели и месяцы», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Европа поставляет Украине «не то оружие». По его словам, оружие доставляется слишком долго.

Страны Запада активно вооружают Украину на фоне спецоперации. Накануне Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения из 25 государств, 21 из которых является странами НАТО.

15 апреля председатель комитета по внешней политике бундестага Михаэль Рот (от правящей Социал-демократической партии Германии) выступил за широкомасштабные поставки вооружений Украине. В то же время вице-канцлер Германии Роберт Хабек отказался поддержать ранее одобренное им решение предоставить украинской стороне немецкие танки.

13 апреля репортер Foreign Policy Джек Детч сообщил, что Словакия может передать Киеву истребители МиГ-29. До этого Братислава и Киев обсуждали детали контракта на продажу 16 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Zuzana.

Великобритания 9 апреля анонсировала, что готовит новый пакет финансовой и военной помощи для Украины. Отмечалось, что страна поставит 120 единиц техники и противотанковые комплексы. Кроме того, будут предоставлены кредитные гарантии на дополнительные $500 млн по линии Всемирного банка.

В связи с поставками вооружения российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту. Кроме того, глава комитета Совета Федерации по международным делам, экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что поставки Украине тяжелых вооружений из стран Евросоюза усугубят ситуацию на земле.

В марте в МИД РФ призвали ЕС и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Посол в США Анатолий Антонов отметил, что милитаризация Украины является прямой угрозой безопасности европейского и мирового масштабов.

В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик заявили об ухудшении обстановки в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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