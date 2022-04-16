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В офисе Зеленского заявили о поставке Европой «не того» оружия Киеву

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Европа поставляет Украине «не то оружие», заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Об этом он написал в Twitter.

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«Оружие доставляется слишком долго», — написал он, отметив, что Киеву необходимо вооружение не через месяц, а сейчас.

Страны Запада активно вооружают Украину на фоне спецоперации. Накануне Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения из 25 государств, 21 из которых является странами НАТО.

15 апреля председатель комитета по внешней политике бундестага Михаэль Рот (от правящей Социал-демократической партии Германии) выступил за широкомасштабные поставки вооружений Украине. В то же время вице-канцлер Германии Роберт Хабек отказался поддержать ранее одобренное им решение предоставить украинской стороне немецкие танки.

13 апреля репортер Foreign Policy Джек Детч сообщил, что Словакия может передать Киеву истребители МиГ-29. До этого Братислава и Киев обсуждали детали контракта на продажу 16 155-мм самоходных артиллерийских установок Zuzana.

Великобритания 9 апреля анонсировала, что готовит новый пакет финансовой и военной помощи для Украины. Отмечалось, что страна поставит 120 единиц техники и противотанковые комплексы. Кроме того, будут предоставлены кредитные гарантии на дополнительные $500 млн по линии Всемирного банка.

В связи с поставками вооружения российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту. Кроме того, глава комитета Совета Федерации по международным делам, экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что поставки Украине тяжелых вооружений из стран Евросоюза усугубят ситуацию «на земле».

В марте в МИД РФ призвали ЕС и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Посол в США Анатолий Антонов отметил, что милитаризация Украины является прямой угрозой безопасности европейского и мирового масштабов.

В середине февраля власти Донецкой и Луганской Народных Республик заявили об ухудшении обстановке в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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