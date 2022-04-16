Путин подписал закон о делистинге российских компаний с иностранных бирж

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки РФ должны будут пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции. Документ опубликован в субботу, 16 апреля, на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, а запрет на обращение российских депозитарных расписок за рубежом начнет действовать через 10 дней.

Российским эмитентам дается пять рабочих дней, чтобы расторгнуть договоры о размещении депозитарных расписок, и еще столько же, чтобы сообщить об этом в Центральный банк РФ, приложив подтверждающие документы.

Все решения, связанные с прекращением обращения депозитарных расписок на иностранных биржах, будет принимать руководитель компании.

Держатели расписок смогут конвертировать их в акции, которые обращаются на российском фондовом рынке. С момента вступления нормы в силу акции, права на которые удостоверены выпущенными расписками, перестанут предоставлять право голоса, а выплата дивидендов по ним будет приостановлена до их конвертации в акции в России.

Закон предусматривает прекращение обращения депозитарных расписок на акции российских компаний и банков за рубежом для перенаправления их на фондовый рынок России.

Накануне помощник президента РФ Максим Орешкин отметил, что западные страны не собираются прекращать экономическую войну против России, поэтому активы российских банков могут быть заморожены в любой момент. По его мнению, в текущей ситуации накопление валют недружественных стран ведет к очень серьезным рискам для их держателей.

13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны в связи со спецоперацией России по защите Донбасса заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Вместе с тем министр подчеркнул, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров. По словам Силуанова, приняв решение о заморозке резервов, Запад начал экономическую войну против России.

Россия, в свою очередь, уверенно противостоит санкциям извне. 12 апреля премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что правительство РФ утвердило дополнительные меры по повышению устойчивости российской экономики на фоне западных рестрикций. Кроме того, в Госдуму внесен законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, объявившими об уходе с российского рынка.

Санкции Запада последовали в ответ на начало Россией 24 февраля операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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